Зверев не вынес позора и проиграл. Первая сенсация Индиан-Уэллса

Третий номер мирового рейтинга вылетел после первого же матча на «мастерсе» в Калифорнии.

Турнир BNP Paribas Open

Мужчины. Второй круг

Стив Джонсон (США, WC) — Аслан Карацев (Россия, 22) — 7:6 (7:5), 6:4

Андрей Рублев (Россия, 7) — Доминик Кепфер (Германия) — 7:5, 6:4

Томми Пол (США, 39) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Женщины. Второй круг

Лейла Фенанандес (Канада, 18) — Аманда Анисимова (США) — 2:6, 7:6 (7:0), отказ

Третий круг

Петра Мартич (Хорватия) — Эмма Радукану (Великобритания, 11) — 6:7 (3:6), 6:4, 7:5

Ангелик Кербер (Германия, 15) — Дарья Касаткина (Россия, 23) — 6:2, 6:1

Сорана Кирстя (Румыния, 26) — Анна Калинская (Россия, LL) — 5:7, 6:1, 6:0

Условная дисквалификация на восемь недель из-за нападения на судейскую вышку негативно повлияла на состояние одного из лидеров мужского тенниса Александра Зверева. Накануне турнира в Индиан-Уэллсе спортсмен из Германии выступил с покаянной речью, а в первом же матче уступил 39-й ракетке мира Томми Полу. Американец устоял под напором третьего номера мирового рейтинга, оформив главную сенсацию второго круга — 6:2, 4:6, 7:6 (7:2). Это большая неудача одного из преследователей Даниила Медведева — к концу следующей недели он теоретически может вылететь из топ-3, а его моральное состояние после скандала в Акапулько оставляет много вопросов.

Самая большая ошибка

«Это, наверное, самая большая ошибка в моей теннисной карьере. Я извинился, но знаю, что даже извинений недостаточно, — так пару дней назад комментировал Зверев свою вспышку гнева на турнире в Акапулько. — Готов гарантировать, что никогда больше не буду вести себя подобным образом. Надеюсь, люди могут простить меня, могут понять, что на нас оказывается большое психологическое давление. Мне очень стыдно, но уже не могу вернуть все назад. Нет оправдания тому, что я сделал. Я сломал ракетку о судейскую вышку, и это ужасно. То, что я тогда сказал, тоже ужасно. Но я не хотел никому причинить физического вреда».

Четыре удара по судейской вышке, а также нецензурная тирада в отношении рефери после проигрыша в парном четвертьфинале в Мексике были оценены ATP-туром в виде денежного штрафа в районе 100 тысяч долларов и восьминедельной условной дисквалификации. То, что Зверев получил возможность играть дальше, было оценено многими звездами тенниса как скандал. Но, по всей видимости, в эмоциональном отношении удар по третьей ракетке мира оказался очень серьезным. Во время истории с обвинениями в абьюзе со стороны бывшей девушки Ольги Шарыповой казалось, что нервная система Александра очень устойчива — он продолжал успешно выступать на корте. Но сейчас выясняется, что всему есть предел.

Поражение во втором раунде «мастерса» от неплохого, но явно не самого крутого соперника, — это явно не уровень Зверева. Теперь Александр теряет 500 рейтинговых очков и в случае удачного выступления в Индиан Уэллсе Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса может потерять третью строчку рейтинга уже 21 марта. Правда, и испанец, и грек, похоже, сейчас тоже не в форме — во всяком случае в стартовых матчах в Калифорнии у них тоже были проблемы. Теперь игроками с самыми высокими номерами «посева» в нижней половине сетки текущего «мастерса» становятся итальянец Маттео Берреттини (6) и россиянин Андрей Рублев (7).

Рублев оформил десятую победу подряд

Рублев во втором круге BNP Paribas Open достаточно уверенно обыграл немца Доминика Кепфера (7:5, 6:4) и в третьем раунде вышел на малоизвестного американца Фрэнсиса Тиафо. Кроме того, сегодня стало известно, что Андрей оказался в числе лидеров ATP-тура по количеству сданных допинг-тестов. За прошлый год российский теннисист проверялся 26 раз. Чаще общался с антидопинговыми службами только литовец Ричардас Беранкис (27 тестов). Напомню, что после Открытого чемпионата Австралии Рублев завоевал уже два титула, а сейчас выиграл в туре десятый матч подряд.

К сожалению, вслед за Кареном Хачановым список россиян, вылетевших с Индиан-Уэллса, пополнил Аслан Карацев, уступивший во втором круге 115-й ракетке мира американцу Стиву Джонсону со счетом 6:7 (5:7), 4:6. После Australian Open это пятое поражение Аслана в шести матчах. После смены тренера в игре Карацева явный кризис, из которого необходимо срочно выбираться. Теперь в мужской сетке калифорнийского «мастерса» остаются только два россиянина — лидеры нашего мужского тенниса Андрей Рублев и Даниил Медведев. Первой ракетке мира сегодня вечером играть матч третьего круга против Гаэля Монфиса из Франции. В интервью накануне этой встречи Даниил признался, что в своей игре хотел бы усовершенствовать ментальную составляющую. Сейчас это, видимо, нужно абсолютно всем.

Психическое здоровье

Именно морального настроя не хватило в женском турнире Индиан-Уэллса чемпионке US Open Эмме Радукану, которая потерпела удивительное поражение во встрече третьего круга против Петры Мартич из Хорватии. Радукану подавала на матч при счете 5:4 в третьей партии, но затем отдала три гейма подряд — 7:6, 4:6, 5:7. В итоге возрождение одной из главных звезд нынешнего женского тенниса снова откладывается — Эмма потерпела четвертое поражение в шести матчах этого сезона. А после триумфа на прошлогоднем US Open у британки семь поражений при четырех победах, что очень плохо для 13-й ракетки мира.

Еще одна героиня US Open-2021 — финалистка американского «Шлема» Лейла Фернандес — вышла в третий круг Индиан-Уэллса при очень странных обстоятельствах. Ее соперница — американка Аманда Анисимова — после поражения во втором сети при счете 1:1 вдруг собрала сумку и без объяснений покинула корт. Судья пытался остановить девушку, объясняя, что так нельзя и для снятия по медицинским причинам надо вызвать врача и супервайзера, но Анисимова была непреклонна. Это заставило опасаться серьезных психических проблем у Аманды, которая в прошлом году потеряла отца и только что рассталась с тренером. К счастью, теннисистка вскоре вышла на связь с болельщиками в соцсетях.

«К сожалению, на днях я серьезно заболела, а накануне проснулась в очень плохом состоянии, — объяснила свое поведение Анисимова. — Несмотря на болезнь, я решила продолжить участие в турнире, но по ходу матча с Фернандес почувствовала, что подвергаю здоровье опасности. Обидно, что неделя заканчивается таким образом, но иногда такие вещи случаются. Я постараюсь поправиться к следующим турнирам. И, пожалуйста, держите негативные комментарии при себе».

Из россиянок в женской сетке Индиан-Уэллса пока остается Вероника Кудерметова, которая пока не провела матч третьего круга против Мари Бузковой из Чехии. Кроме того, Людмила Самсонова в четвертом круге сыграет с Петрой Мартич — той самой, что вырвала победу у Эммы Радукану.