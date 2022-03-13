Конкуренты россиянина в борьбе за титул первой ракетки мира тоже успешно начали турнир в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев довольно легко выиграл свой первый матч в ранге первой ракетки мира, обыграв на «мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе Томаша Махача. На то, чтобы выйти в третий круг турнира в Калифорнии, россиянин затратил в ночь на воскресенье 71 минуту, оформив победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Теперь в понедельник нашего теннисиста ждет встреча с Гаэлем Монфисом из Франции. Для того чтобы сохранить к концу будущей недели звание первой ракетки мира, Даниилу необходимо одолеть в Индиан-Уэллсе не только француза, но и победителя испанского дерби в 1/16 финала между Карлосом Алькарасом и Роберто Баутиста Агутом. Между тем Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас, преследующие Медведева в рейтинге, свои стартовые матчи также провели успешно.

Рад, что могу играть в теннис

«В Индиан-Уэллсе всегда нелегко привыкнуть к условиям, по крайней мере мне, — пожаловался Медведев после матча. — Это замечательное место, но нужно приезжать заранее, чтобы привыкнуть к кортам и климату. В этом году я тоже так сделал, и это помогло мне хорошо чувствовать мяч у задней линии. Индиан-Уэллс — сложный турнир. Здесь необходимо немного помучиться, чтобы почувствовать себя в своей тарелке, но мне это нравится, это хороший вызов. Я рад, что могу играть в теннис, заниматься любимым делом. Я буду стараться показать здесь свой максимум».

Следующий соперник Даниила — Гаэль Монфис — еще неделю назад говорил о плохом самочувствии из-за бустерной дозы прививки от ковида, но во втором круге Индиан-Уэллса француз уверенно обыграл серба Филипа Крайиновича — 6:3, 6:4. Будущие соперники ранее встречалась только дважды, но это было три года назад, в 2019-м. Счет в противостоянии — 1:1, но это нельзя проецировать на нынешнюю ситуацию. Монфису уже 35 лет, и его в известной степени можно считать ветераном. В прошлом он подавал большие надежды, был в первой десятке рейтинга, но сейчас лучшие его годы позади. Правда, карьеру Гаэля во многом перегрузила прошлогодняя женитьба на украинке Элине Свитолиной. После этого счастливый супруг взял уже два титула.

Напомню, что побеждать Монфиса Медведеву нужно кровь из носу, иначе 21 марта титул первой ракетки мира вернется к Новаку Джоковичу. Задача-минимум на Индиан-Уэллс для Даниила — выход в четвертьфинал. Если удастся добиться большего, отрыв россиянина в рейтинг от серба может увеличиться.

Надаль использовал 10-процентный шанс победить

Сильно удивил в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль, один из главных героев нынешнего сезона. Испанский ветеран чуть не уступил юному американцу Себастьяну Корде, но проявил волю, сумев спастись со счета 2:5 в третьем сете и отыграть два матчбола. После этого победитель недавнего Australian Open и турнира в Акапулько заявил, что планирует пропустить следующий «мастерс» в Майами — видимо, для того чтобы лучше подговиться к грунтовому сезону, в котором ему предстоит защищать много очков. В Майами таких задач перед Рафой не стояло, поэтому решение взять небольшой отпуск вполне логично, особенно если физическая форма 21-кратного чемпиона «мейджоров» пошла на спад.

— Мне кажется, я провел один из моих худших матчей в нынешнем сезоне, — отметил Надаль после поединка с Кордой. — Себастьян играл хорошо, активно, его удары было очень трудно контролировать. А я неудачно подавал, мне не хватало агрессии. Но иногда такое случается. Главное, что я не сдавался. В таких ситуациях из 100 матчей ты проиграешь 90. Но если перестать бороться — проиграешь 100. Так что если не сдаваться, то шанс победить — 10 процентов.

Как бы то ни было, нынешние проблемы Рафы могут быть на руку Медведеву, ведь на «мастерсе» в Калифорнии наш игрок теоретически может встретиться с Надалем в полуфинале. Правда, для этого испанцу надо пройти в третьем круге британца Даниэля Эванса, а потом выиграть еще два матча, в том числе, возможно, у россиянина Андрея Рублева. Рублев сегодня должен стартовать в Индиан-Уэллсе поединком против немца Доминика Копфера. Также сегодня турнир должен начать еще один наш соотечественник Аслан Карацев — он сыграет против Стива Джонсона.

А вот еще один представитель России, 26-я ракетка мира Карен Хачанов, выступления в Калифорнии уже завершил. Карен разгромно уступил американцу Дженсону Бруксби счетом 0:6, 3:6 и упустил шанс сыграть со Стефаносом Циципасом из Греции. Циципас является еще одним потенциальным преследователем Медведева — он тоже сильно понервничал во втором круге Индиан-Уэллса, вырвав победу у американца Джека Стойка только на тай-брейке в третьем сете. Еще один прямой конкурент Медведева в борьбе за первую строчку рейтинга — Александр Зверев из Германии — сегодня начинает свой перформанс поединком против Томми Пола из США. Вторая ракетка мира Новак Джокович после нового раунда антиваксерских приключений планирует вернуться 10 апреля на грунтовом турнире в Монте-Карло.