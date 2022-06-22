Медведев выиграл российское дерби на Мальорке

Из двух россиян в третий круг турнира АТР 250 на Мальорке прошел действующий обладатель титула.

Турнир ATP Mallorca Championships

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2

Травяной сезон у теннисистов выходит на финишную прямую — уже в понедельник стартует Уимблдон, на котором по всем известным причинам не будет игроков из России. Многие топы привычно дают себе время перевести дух перед «Шлемом» — в двух турнирах текущей недели в сетках можно найти лишь двух представителей первой десятки. И оба они приехали на Мальорку — это Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Карен Хачанов и Андрей Рублев тоже предпочли на этой неделе не выступать, а Аслан Карацев решил составить компанию Медведеву. И надо же было такому случиться, что жребий уже во втором круге столкнул двух соотечественников.

Хорошо, да не очень

Даниил, недавно вернувшийся на вершину рейтинга, травяной сезон провел вроде бы успешно, вышел в финалы везде, где стартовал. Но, с другой стороны, и в Хертогенбосхе, и в Галле Медведев в титульных матчах был разгромлен, да еще и в Германии поругался со своим тренером Жилем Сервара.

У Карацева же и вовсе который месяц продолжается карьерное пике. После волшебного прошлого сезона новый год он начал с титула в Сиднее и третьего круга Australian Open, взлетев на 14-ю строку мировой табели о рангах, но затем как отрезало. С января Карацев не может выиграть хотя бы два матча подряд, восемь раз вылетал в первых кругах, а до приезда в Испанию его последняя победа датировалась 8 мая. В итоге к встрече с Медведевым Аслан подошел 43-й ракеткой мира.

И еще любопытно, что Медведев ни разу за карьеру не обыгрывал Карацева — они встречались трижды, и только один раз на уровне АТР-тура, и все матчи остались за Асланом.

Заряженный Карацев

Главными поставщиками новостей в среду стали хозяева турнира. Открывавший день на центральном корте Пабло Карреньо-Буста, «посеянный» четвертым, внезапно проиграл 303-му номеру мирового рейтинга швейцарцу Антуану Беллье. Параллельно стало известно, что вечерний матч между Ником Кирьосом и Роберто Баутистой-Агутом не состоится из-за отказа австралийца. И именно испанский ветеран стал следующим соперником кого-то из россиян.

В первом же гейме Медведев, вышедший на корт с перебинтованным бедром, допустил двойную ошибку — тревожный симптом. Впрочем, борьбы и красивых моментов было больше в первых геймах на подаче Аслана. Карацев и попал по линии ударом с разворота после «свечки» соперника, и пару раз ловил Медведева на неудачном выходе к сетке. А в итоге первый брейк-пойнт случился как раз на подаче Даниила. При счете 40:40 тот допустил очередную двойную ошибку, и тут же Карацев включил фирменный агрессивный прием, воспользовавшись шансом.

А следом собственными ошибками подарил четыре брейк-пойнта уже Медведеву. Но Даниил не смог реализовать ни одного — почти безупречная игра Карацева на первой подаче помогла ему выстоять в гейме, где игра шесть раз доходила до счета «ровно». Закрепив успех, Аслан в хорошем стиле взял следующую свою подачу и вполне мог закончить партию еще одним брейком — тут уже Даниил ушел с 15:40 в фирменном стиле, взяв четыре очка подряд. Но Карацев вышел подавать на сет и закрыл его двумя шикарными розыгрышами, ударом с лета и обводящим прямо в линию. Медведев в ответ выместил злость на своей ракетке.

Волевой Медведев

Если коротко, то в первом сете Аслан выглядел более собранным и заряженным на борьбу, его удары были точнее, а игра — агрессивней. Карацев отменно пробивал кроссы и работал форхэндом. Тогда как Медведеву стоило взять себя в руки, срочно подумать над уменьшением количества ошибок и эффективностью собственной подачи.

Во втором сете с этим элементом у первой ракетки мира дело наладилось, пошли эйсы, и «свои» геймы Медведев начал забирать уверенно. Впрочем, как и соперник — счет «ровно» зрители не видели до середины партии, долгих розыгрышей тоже стало заметно меньше. Брейк-пойнт впервые возник и вовсе лишь в восьмом гейме. Карацев в одном из розыгрышей спижонил — и моментально был наказан теннисными богами. Два удара по аутам, и внезапно Медведеву выпала возможность подавать на сет. Этим шансом он с радостью воспользовался.

Теперь психологический перевес был на стороне Даниила, и он тут же начал решающую партию с брейка. Поддавил Карацева, удачно сходил к сетке, а затем тот сам не попал в корт по длине. Причем проблема с аутами у Аслана стала явной — он промахивался порой на полметра и почти перестал попадать первым мячом на подаче.

К тому же от усталости и жары у Карацева начало сводить ноги. Он хромал и старался как можно скорее завершать розыгрыши. Конечно, ни к чему хорошему это не вело, и третий сет оказался самым коротким в матче. Тем не менее Аслану стоит сказать спасибо за тот бой, который он дал лидеру. Карацев покидает турнир с высоко поднятой головой, а Медведев вторую неделю подряд сыграет четвертьфинал с Баутистой-Агутом.