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Сегодня, 20:45

Медведев выиграл российское дерби на Мальорке

Антон Бабошин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP
Из двух россиян в третий круг турнира АТР 250 на Мальорке прошел действующий обладатель титула.

Турнир ATP Mallorca Championships
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2

Травяной сезон у теннисистов выходит на финишную прямую — уже в понедельник стартует Уимблдон, на котором по всем известным причинам не будет игроков из России. Многие топы привычно дают себе время перевести дух перед «Шлемом» — в двух турнирах текущей недели в сетках можно найти лишь двух представителей первой десятки. И оба они приехали на Мальорку это Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Карен Хачанов и Андрей Рублев тоже предпочли на этой неделе не выступать, а Аслан Карацев решил составить компанию Медведеву. И надо же было такому случиться, что жребий уже во втором круге столкнул двух соотечественников.

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Хорошо, да не очень

Даниил, недавно вернувшийся на вершину рейтинга, травяной сезон провел вроде бы успешно, вышел в финалы везде, где стартовал. Но, с другой стороны, и в Хертогенбосхе, и в Галле Медведев в титульных матчах был разгромлен, да еще и в Германии поругался со своим тренером Жилем Сервара.

У Карацева же и вовсе который месяц продолжается карьерное пике. После волшебного прошлого сезона новый год он начал с титула в Сиднее и третьего круга Australian Open, взлетев на 14-ю строку мировой табели о рангах, но затем как отрезало. С января Карацев не может выиграть хотя бы два матча подряд, восемь раз вылетал в первых кругах, а до приезда в Испанию его последняя победа датировалась 8 мая. В итоге к встрече с Медведевым Аслан подошел 43-й ракеткой мира.

И еще любопытно, что Медведев ни разу за карьеру не обыгрывал Карацева — они встречались трижды, и только один раз на уровне АТР-тура, и все матчи остались за Асланом.

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Заряженный Карацев

Главными поставщиками новостей в среду стали хозяева турнира. Открывавший день на центральном корте Пабло Карреньо-Буста, «посеянный» четвертым, внезапно проиграл 303-му номеру мирового рейтинга швейцарцу Антуану Беллье. Параллельно стало известно, что вечерний матч между Ником Кирьосом и Роберто Баутистой-Агутом не состоится из-за отказа австралийца. И именно испанский ветеран стал следующим соперником кого-то из россиян.

В первом же гейме Медведев, вышедший на корт с перебинтованным бедром, допустил двойную ошибку — тревожный симптом. Впрочем, борьбы и красивых моментов было больше в первых геймах на подаче Аслана. Карацев и попал по линии ударом с разворота после «свечки» соперника, и пару раз ловил Медведева на неудачном выходе к сетке. А в итоге первый брейк-пойнт случился как раз на подаче Даниила. При счете 40:40 тот допустил очередную двойную ошибку, и тут же Карацев включил фирменный агрессивный прием, воспользовавшись шансом.

А следом собственными ошибками подарил четыре брейк-пойнта уже Медведеву. Но Даниил не смог реализовать ни одного — почти безупречная игра Карацева на первой подаче помогла ему выстоять в гейме, где игра шесть раз доходила до счета «ровно». Закрепив успех, Аслан в хорошем стиле взял следующую свою подачу и вполне мог закончить партию еще одним брейком — тут уже Даниил ушел с 15:40 в фирменном стиле, взяв четыре очка подряд. Но Карацев вышел подавать на сет и закрыл его двумя шикарными розыгрышами, ударом с лета и обводящим прямо в линию. Медведев в ответ выместил злость на своей ракетке.

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Волевой Медведев

Если коротко, то в первом сете Аслан выглядел более собранным и заряженным на борьбу, его удары были точнее, а игра — агрессивней. Карацев отменно пробивал кроссы и работал форхэндом. Тогда как Медведеву стоило взять себя в руки, срочно подумать над уменьшением количества ошибок и эффективностью собственной подачи.

Во втором сете с этим элементом у первой ракетки мира дело наладилось, пошли эйсы, и «свои» геймы Медведев начал забирать уверенно. Впрочем, как и соперник — счет «ровно» зрители не видели до середины партии, долгих розыгрышей тоже стало заметно меньше. Брейк-пойнт впервые возник и вовсе лишь в восьмом гейме. Карацев в одном из розыгрышей спижонил — и моментально был наказан теннисными богами. Два удара по аутам, и внезапно Медведеву выпала возможность подавать на сет. Этим шансом он с радостью воспользовался.

Теперь психологический перевес был на стороне Даниила, и он тут же начал решающую партию с брейка. Поддавил Карацева, удачно сходил к сетке, а затем тот сам не попал в корт по длине. Причем проблема с аутами у Аслана стала явной — он промахивался порой на полметра и почти перестал попадать первым мячом на подаче.

К тому же от усталости и жары у Карацева начало сводить ноги. Он хромал и старался как можно скорее завершать розыгрыши. Конечно, ни к чему хорошему это не вело, и третий сет оказался самым коротким в матче. Тем не менее Аслану стоит сказать спасибо за тот бой, который он дал лидеру. Карацев покидает турнир с высоко поднятой головой, а Медведев вторую неделю подряд сыграет четвертьфинал с Баутистой-Агутом.

Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
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