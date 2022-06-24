Легенде тенниса перелили кровь со СПИДом. Трагедия Артура Эша

Один из самых известных теннисистов прошлого века умер из-за последствий фатальной небрежности врачей.

Центральный корт US Open и самый вместительный теннисный стадион мира (23 771 зритель) носит имя Артура Эша. Одного из самых известных теннисистов прошлого столетия. Лучший спортсмен 1969 года в США выигрывал все «мейджоры», кроме «Ролан Гаррос». Но и открытый чемпионат Франции ему тоже покорился — правда, в парном разряде. На счету Эша также Кубок Дэвиса и еще 30 менее значимых трофеев. Разве что до звания первой ракетки мира он так и не дошел. Хотя был одним из основателей Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая и сейчас ведет подобный рейтинг. Эш в нем добрался только до второй строчки в 1976 году.

Список достижений выдающийся. Набралось на великую карьеру. И пусть были игроки круче и титулованнее, никто не продирался к славе через столько трудностей и препятствий. Вся жизнь Эша — бесконечная борьба. И бороться он вынужден был уже по факту своего рождения. Теннис того времени — аристократическая игра для респектабельных белых людей с ультраконсервативными устоями и традициями. Чернокожий худощавый паренек, сын небогатого разнорабочего не вписывался в саму концепцию этого вида спорта. А тут еще и жить не повезло в Вирджинии, одном из самых сегрегированных штатов, последней горячей точке Гражданской войны в США.

Артур Эш. Фото Getty Images

Тернистый путь

Теннис среди темнокожих в Вирджинии по понятным причинам вниманием и любовью не пользовался. Все такие ребята мечтали прорваться в баскетбол или американский футбол. Но Эшу из-за субтильного телосложения в них запрещал играть отец. Однако мальчик хотел заниматься спортом и нашел себе отдушину именно в теннисе, который еще и помогал хоть как-то отвлечься от смерти матери. Артур потерял ее в семь лет. Заниматься он начал на площадках в специальном парке для черных рядом с домом.

К 20 годам стал первым афроамериканцем, который выиграл юниорский чемпионат США, а позже и первым чернокожим в сборной Штатов на Кубке Дэвиса. Для Америки тех времен это было экстраординарным событием. Там только начали привыкать к людям негроидной расы, учиться жить рядом с ними, ездить в одном вагоне метро и сидеть в одной аудитории в университетах. Хотя в последних чернокожие еще долго были единичным явлением. Но Эш благодаря спортивным достижениям смог поступить в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и стал первым в своей семье человеком с высшим образованием.

В 1968-м судьба снова уготовила ему роль первопроходца. На этот раз за Эшем закрепилось звание первого темнокожего победителя турниров «Большого шлема». Артур выиграл US Open. Получил славу, но не деньги. Грандиозный успех принес теннисисту всего 280 долларов. При этом его соперник по финалу Том Оккер получил 14 тысяч. Все дело в любительском статусе Эша. Он тогда еще не считался профессионалом. Тогда это имело значение.

После были триумфы в Австралии и на Уимблдоне. Они уже позволили кое-что заработать, но главное — ,в социальном плане развили эффект знаменитой речи Мартина Лютера Кинга. Афроамериканцы в США перестали восприниматься в обществе и теннисе массово как что-то диковинное, ненормальное и неприемлемое. Своим примером Эш подарил возможности найти достойное место в жизни многим таким, как он.

«Читая истории о том, как двенадцатилетнему Артуру не разрешали играть, я думала: «Вот это да! Благодаря тому, что он прошел, и тому, что он сделал, у меня есть возможность стать лучше, чем я могла бы», — рассказала BBC темнокожая многократная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.

Америкой борьба за права афроамериканцев для Эша не закончилась. Он был жестким критиком режима апартеида в ЮАР и способствовал отстранению спортсменов из этой страны от международных соревнований. Кроме того, Артур принимал активное участие в акциях протеста у посольства Южной Африки в Вашингтоне, за что был арестован и несколько дней провел под стражей. Причина такого поведения кроется в том числе и в личных мотивах. ЮАР долго отказывалась пускать Эша на теннисные турниры на своей территории из-за цвета его кожи, а когда он все же туда попал, ему запретили жить в гостиницах.

Артур Эш. Фото Getty Images

Борьба за жизнь

В 1986-м Эш выпустил книгу на полторы тысячи страниц «Трудный путь к славе» о проблемах черного спортсмена в современном обществе. Ее адаптировали для телевидения, за что Артур получил премию «Эмми». Социально-политической активности звезда тенниса посвящал почти все свободное время. Возможно, именно поэтому Эш в довольно раннем возрасте подорвал здоровье. Хотя сердечно-сосудистые заболевания в его семье, как оказалось, переходили по наследству.

Карьера Артура закончилась еще в 1979-м после сердечного приступа. В 1983 году Эш перенес операцию по шунтированию, которая, как считается, стала для него роковой. Но обнаружилось это только через пять лет во время операции на мозге из-за паразитарной инфекции. Анализы показали, что бывший теннисист ВИЧ-инфицирован. Врачи предположили, что вирус к нему попал при переливании крови в больнице в 1983-м. Но врачей винить было не за что. ВИЧ как раз в том году только открыли, человечество о нем еще практически ничего не знало. Поэтому доноров крови не тестировали на вирус иммунодефицита.

Свой статус Артур долго скрывал. Решился открыть общественности правду, только когда ВИЧ перешел в СПИД. Эш собрал большую пресс-конференцию, на которой все объяснил, но заявления были слишком оптимистичными для человека в его положении. «Я не хотел выступать с публичным заявлением, потому что я не болен. Я совершенно функционален и планирую продолжить заниматься всем тем, чем занимался до сих пор. Если общественность мне позволит», — сказал Эш журналистам.

После признания Артур получил поддержку от президента США Джорджа Буша-старшего. Он лично позвонил трехкратному победителю турниров «Большого шлема» и пожелал здоровья. Однако его экс-теннисисту хватило всего на десять месяцев. И все это время Эш занимался просветительской деятельностью, выступал с лекциями по СПИДу, боролся с его распространением и даже основал собственный фонд для пожертвований на исследования, которые могут искоренить неизлечимое заболевание.

6 февраля 1993 года Эш скончался в Нью-Йорке от пневмонии. Она проявилась как осложнение СПИДа, и ослабленный организм с ней не справился. Похоронили легенду тенниса в родном Ричмонде. Президент США Билл Клинтон посмертно удостоил его высшей гражданской награды Соединенных Штатов — Президентской медали Свободы. Сейчас именем Эша названы различные премии, которые вручаются за гуманистическую деятельность. А коллеги теннисисты каждый год вспоминают о нем и отдают дань памяти во время матчей на корте его имени на US Open в Нью-Йорке.