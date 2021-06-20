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Рублев не смог приблизиться к величию Кафельникова. Андрей упустил титул в Халле

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
Сегодня, 17:50
20 июня. Халле. Андрей Рублев. Фото AFP
20 июня. Халле. Андрей Рублев. Фото AFP
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Уго Умбер тактически переиграл россиянина в финале

Халле (Германия). Турнир ATP 500
Одиночный разряд, финал
Уго Умбер (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)

Андрей Рублев не смог выиграть свой первый титул на травяном покрытии. В решающем матче в Халле француз Уго Умбер старался постоянно играть через форхенд Андрея. Это сильнейший скилл россиянина, но на травяном корте тяжело играть мощно и точно. Особенно когда мяч отскакивает по непредсказуемой траектории. В итоге Рублев не смог перестроиться, а его соперник выиграл крупнейший титул в карьере.

Остановил Зверева и обидчика Федерера

Андрей Рублев отлично начал травяной сезон после неудачного выступления на «Ролан Гаррос». На представительном турнире в Халле (ATP 500) вторая ракетка России одолел Карена Хачанова, Джордана Томпсона и недавнего обидчика Аслана Карацева Филиппа Колльшрайбера. В полуфинале ему достался Николоз Басилашвили. В 2019 году грузинский теннисист не позволил Андрею взять титул в Гамбурге, но после этого россиянину удалось взять реванш в Цинциннати-2019 и Роттердаме-2020. Сильнее был Рублев и в Халле (6:1, 3:6, 6:3) и впервые вышел в травяной финал.

Наши игроки, кроме Евгения Кафельникова, никогда не отличались стабильной игрой на траве. Тот же турнир в Халле Кафельников выиграл трижды (1997, 1998, 2002). Рублев же своей игрой в последние два года доказал, что может быть эффективен на любом покрытии, поэтому были большие надежды, что он начнет травяной сезон с титула.

В соперники ему достался 22-летний Уго Умбер. Вторая ракетка Франции в Германии прошел целый ряд топ-игроков, включая третьего «сеяного» Александра Зверева и 21-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима (канадец вынес Роджера Федерера в 1/8 финала). Полуфинал с 22-летним вундеркиндом выдался для Умбера чрезвычайно сложным. Все решилось на тай-брейке в решающем сете. Причем это был поздний матч, и казалось, что это даст преимущество россиянину.

Удары по линиям

Но свежее на жаре (днем в Халле было +32 градуса) выглядел именно Умбер. До поры до времени соперники уверенно брали свои подачи, но было видно, что Уго готов к мощным ударам Андрея справа. И даже специально играл под форхенд. В восьмом гейме это принесло свои плоды. Андрей дважды ошибся справа и проиграл свою подачу (3:5). В следующем гейме Рублев повел (30:0), имел два брейк-пойнта, но Умбер оказался хладнокровнее. С пятого сетбола он все же взял столь важный гейм, который продолжался аж 11 минут. В последнем розыгрыше Уго дважды подряд попал в линию, чем очень разгневал соперника. Рублев уходил на перерыв, адресуя ругательства теннисному богу, и был готов разбить ракетку, но сдержался.

Во втором сете Умбер продолжил вкручивать мяч в тело соперника на второй подаче. Всякий раз это приносило успех. На приеме француз старался не стал менять свою тактику и играть под правую руку. При 3:3 подача Андрея снова подвисла (0:30), но после этого россиянин выиграл четыре розыгрыша подряд (4:3).

Казалось, что Андрей получит после этого психологическое преимущество, но в ответ на это Умбер взял свой гейм под ноль. После этого дело ни разу не дошло до брейк-пойнтов. Судьба сета решалась на тай-брейке. Рублев взял первое очко, но после этого Умбер дважды попал в линию. Андрей вновь поднял руки вверх и посетовал на свое невезение. После этого Рублев выиграл два мяча подряд, но не смог развить свое преимущество. А при 4:4 Андрей вновь ошибся с любимого форхенда, потом проиграл два очка на подаче соперника. Стоит отметить, что эти решающие очки француз взял виннерсами (всего 29 на 20).

Умбер триумфально завершил турнир, повторив достижение своего соотечественника Анри Леконта. Уго, так же как и Леконт, выиграл все матчи до финала в трех сетах, а в решающей игре завершил все в свою пользу в двух партиях. Благодаря этому успеху француз поднимется на 21-е место в рейтинге ATP (карьерный рекорд). У Андрея это второе поражение в финале в этом году. Напомним, что в Монте-Карло он уступил Стефаносу Циципасу.

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