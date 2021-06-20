Рублев не смог приблизиться к величию Кафельникова. Андрей упустил титул в Халле

Уго Умбер тактически переиграл россиянина в финале

Халле (Германия). Турнир ATP 500

Одиночный разряд, финал

Уго Умбер (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)

Андрей Рублев не смог выиграть свой первый титул на травяном покрытии. В решающем матче в Халле француз Уго Умбер старался постоянно играть через форхенд Андрея. Это сильнейший скилл россиянина, но на травяном корте тяжело играть мощно и точно. Особенно когда мяч отскакивает по непредсказуемой траектории. В итоге Рублев не смог перестроиться, а его соперник выиграл крупнейший титул в карьере.

Gotta get low on the grass...



... or ? #NoventiOpen pic.twitter.com/nB1Gu8F5dy — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2021

Остановил Зверева и обидчика Федерера

Андрей Рублев отлично начал травяной сезон после неудачного выступления на «Ролан Гаррос». На представительном турнире в Халле (ATP 500) вторая ракетка России одолел Карена Хачанова, Джордана Томпсона и недавнего обидчика Аслана Карацева Филиппа Колльшрайбера. В полуфинале ему достался Николоз Басилашвили. В 2019 году грузинский теннисист не позволил Андрею взять титул в Гамбурге, но после этого россиянину удалось взять реванш в Цинциннати-2019 и Роттердаме-2020. Сильнее был Рублев и в Халле (6:1, 3:6, 6:3) и впервые вышел в травяной финал.

Наши игроки, кроме Евгения Кафельникова, никогда не отличались стабильной игрой на траве. Тот же турнир в Халле Кафельников выиграл трижды (1997, 1998, 2002). Рублев же своей игрой в последние два года доказал, что может быть эффективен на любом покрытии, поэтому были большие надежды, что он начнет травяной сезон с титула.

В соперники ему достался 22-летний Уго Умбер. Вторая ракетка Франции в Германии прошел целый ряд топ-игроков, включая третьего «сеяного» Александра Зверева и 21-ю ракетку мира Феликса Оже-Альяссима (канадец вынес Роджера Федерера в 1/8 финала). Полуфинал с 22-летним вундеркиндом выдался для Умбера чрезвычайно сложным. Все решилось на тай-брейке в решающем сете. Причем это был поздний матч, и казалось, что это даст преимущество россиянину.

Удары по линиям

Но свежее на жаре (днем в Халле было +32 градуса) выглядел именно Умбер. До поры до времени соперники уверенно брали свои подачи, но было видно, что Уго готов к мощным ударам Андрея справа. И даже специально играл под форхенд. В восьмом гейме это принесло свои плоды. Андрей дважды ошибся справа и проиграл свою подачу (3:5). В следующем гейме Рублев повел (30:0), имел два брейк-пойнта, но Умбер оказался хладнокровнее. С пятого сетбола он все же взял столь важный гейм, который продолжался аж 11 минут. В последнем розыгрыше Уго дважды подряд попал в линию, чем очень разгневал соперника. Рублев уходил на перерыв, адресуя ругательства теннисному богу, и был готов разбить ракетку, но сдержался.

To throw the racket or not to throw the racket...



That is the question ?#NoventiOpen pic.twitter.com/2txL95j23h — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2021

Во втором сете Умбер продолжил вкручивать мяч в тело соперника на второй подаче. Всякий раз это приносило успех. На приеме француз старался не стал менять свою тактику и играть под правую руку. При 3:3 подача Андрея снова подвисла (0:30), но после этого россиянин выиграл четыре розыгрыша подряд (4:3).

Казалось, что Андрей получит после этого психологическое преимущество, но в ответ на это Умбер взял свой гейм под ноль. После этого дело ни разу не дошло до брейк-пойнтов. Судьба сета решалась на тай-брейке. Рублев взял первое очко, но после этого Умбер дважды попал в линию. Андрей вновь поднял руки вверх и посетовал на свое невезение. После этого Рублев выиграл два мяча подряд, но не смог развить свое преимущество. А при 4:4 Андрей вновь ошибся с любимого форхенда, потом проиграл два очка на подаче соперника. Стоит отметить, что эти решающие очки француз взял виннерсами (всего 29 на 20).

«The best victory of my career.»



? 3-0 in tour-level finals

? Up to #25 in the @FedEx ATP Rankings

? First Frenchman since '93 to win it all



?? @HumbertUgo, what a week! #NoventiOpen pic.twitter.com/hYjldKNVnE — ATP Tour (@atptour) June 20, 2021

Умбер триумфально завершил турнир, повторив достижение своего соотечественника Анри Леконта. Уго, так же как и Леконт, выиграл все матчи до финала в трех сетах, а в решающей игре завершил все в свою пользу в двух партиях. Благодаря этому успеху француз поднимется на 21-е место в рейтинге ATP (карьерный рекорд). У Андрея это второе поражение в финале в этом году. Напомним, что в Монте-Карло он уступил Стефаносу Циципасу.