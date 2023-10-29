Медведев проиграл битву титанов Синнеру. В Вене был сыгран один из лучших матчей сезона

Янник становится злым гением для Даниила?

Турнир ATP Erste Bank Open в Вене (Австрия). Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3

Даниил Медведев за три часа проиграл финал в Вене Яннику Синнеру. Первый и второй «сеяные» турнира выдали великолепный матч, который по драматургии можно сравнить с решающим матчем в Цинциннати, когда Новак Джокович оказался сильнее Карлоса Алькараса. Теперь счет их личного противостояния — 6:2 в пользу россиянина. Синнер выиграл два последних матча — несколько недель назад победил в финале в Пекине.

Сломать тенденцию

Медведев проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Да, ни один из турниров «Большого шлема» в этом году Даниилу не покорился (финал US Open и полуфинал Уимблдона), зато в активе теннисиста уже пять трофеев, включая два «мастерса». Это рекорд. До этого россиянин брал по четыре титула на уровне ATP в 2019 и 2021 годах. Также благодаря успешному выступлению в Вене он обновил личный рекорд по победам в сезоне (64). Защищая титул в столице Австрии, Медведев прошел сильных оппонентов: восходящую звезду французского тенниса Артюра Фиса (6:4, 6:2), экс третью ракетку мира Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4), своего соотечественника и друга Карена Хачанова (6:3, 3:6, 6:3) и переживающего игровой кризис Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6).

Соперником Медведева по финалу уже в четвертый раз в этом сезоне стал Янник Синнер. Итальянец проигрывал россиянину в Роттердаме и в Майами, зато буквально несколько недель назад взял реванш в Пекине. Янник, как и Даниил, находится в отличной форме, что еще раз доказал своей игрой в Вене. В статусе второго «сеяного» Синнер не проиграл ни одного сета Бену Шелтону (7:6, 7:5), Лоренцо Сонего (6:2, 6:4), Фрэнсису Тиафо (6:3, 6:3) и Андрею Рублеву (7:5, 7:6). Хотя Андрей и имел все шансы на русское дерби в финале. Не смог подать на сет при счете 5:3 в стартовой партии, а во второй вел 4:2 на тай-брейке, упустил преимущество, а при 5:6 отдал сет и матч самым обидным образом — двойной ошибкой.

Синнер в этом сезоне выиграл три трофея (Монпелье, Торонто и Пекин) и все на харде. И на этом покрытии Синнер просто великолепен: 40 побед в 51 матче за последний год. Впрочем, и для Даниила это любимое покрытие. К тому же он еще никогда не выигрывал один турнир дважды. В Австрии Медведев имел хорошие шансы сломать эту тенденцию. «Честно, меня это совершенно не парит, наоборот, прикольно, что 20 титулов в 20 разных городах, но никакого желания эту статистику сохранять, — признался Даниил перед полуфиналом. — То есть если есть возможность, как здесь в Вене, постараюсь защитить титул и, скажем так, больше не говорить об этой статистике».

Янник Синнер. Фото Reuters

Обмен любезностями

Впрочем, первый сет не подарил поклонникам Медведева позитивных эмоций. Хотя все складывалось для него почти идеально. В третьем гейме он взял свою подачу под ноль, а в четвертом реализовал первый же брейк-пойнт (3:1). Правда, Янник тут же сделал обратный брейк. Причем выиграв все четыре розыгрыша. После этого соперники сверхуверенно брали свои подачи, но в 12-м гейме итальянец был близок к краху. Даниил заработал сетбол, но итальянец отыграл его эйсом, а затем и сохранил равновесие.

Таким образом, как и три недели назад, дело вновь дошло до тай-брейка. В Пекине Синнер дважды выиграл их с одинаковым счетом 7:2. В этот раз Даниил повел 4:2, но не смог удержать мини-брейк (4:4). В тот момент у итальянца прорезалась подача. Раз за разом он делал эйсы, Даниил же выигрывал свои очки в сложнейшей борьбе. Тем не менее Медведев заработал еще один сетбол (7:6), но Синнер отыграл его очередной подачей навылет. А следом заработал свой второй сетбол и реализовал его смелым выходом к сетке.

Надо отдать должное Даниилу — после такой неудачи он сумел прийти в себя. Смотрелся лучше в обменах ударами на задней линии, а также ему удавались классные обводки, когда Янник выходил к сетке. В третьем гейме Даниил заработал три брейк-пойнта, но Синнер все-таки отстоял свою подачу. Однако уже в следующем гейме на подаче итальянца Даниил все-таки оформил второй брейк в этом матче, показав сумасшедшую защиту и заставив соперника ошибиться у сетки. Затем Даниил сделал то, что не удалось в первом сете, мгновенно закрепив преимущество в пяти розыгрышах (4:2).

Даниил включился на полную. Заработал еще два брейк-пойнта, которые Синнер отыграл практически идентичными смэшами. Но на «ровно» Даниил вырвал еще один брейк, заставив своего тренера Жиля Сервара вскочить со своего места. Впрочем, с первого раза Даниил не подал на сет. Зато сделал это со второго. Было видно, что он нервничал. Не подавал первым мячом, но Синнер помог невынужденными ошибками.

Янник Синнер и Даниил Медведев с наградами. Фото Reuters

19 минут на гейме

В третьем сете оба игрока демонстрировали сумасшедшую волю к победе. Как следствие — первые четыре гейма доходили до «ровно». Особенно затяжным получился четвертый гейм, который продолжался 19 минут (в нем было 32 розыгрыша!). У Янника было сразу девять брейк-пойнтов. Восемь из них Даниил героически отыграл, а затем, выйдя вперед, неожиданно сделал двойную ошибку. С девятого брейк-пойнта итальянец все-таки дожал соперника. Казалось, взяв ключевой гейм (3:1)... но тут же без шансов проиграл свою подачу Даниилу (3:2).

Но радоваться было рано. Синнер здорово принял, а потом Даниил помог двойной ошибкой (0:30). Вскоре Янник заработал два брейк-пойнта и вновь повел с брейком (4:2). Даниил захромал, а в седьмом гейме проиграл эпичный розыгрыш у сетки. После этого Янник уже не упустил свои возможности, выиграв мощным эйсом (5:2). В восьмом гейме Медведев повел 40:0, но позволил Синнеру выиграть четыре мяча подряд. Первый матчбол россиянин отыграл, а на своей подаче Янник занервничал.

А вот Даниил сохранял спокойствие и при очень крутой игре заработал два брейк-пойнта. Это был огромный шанс, чтобы зацепиться за решающую партию, но Синнер в такой момент решился на укороченный. Это позволило отыграть один брейк-пойнт, а затем включилась и подача. Вскоре Янник заработал второй матчбол и, к большому сожалению для российских любителей тенниса, его реализовал.

Это был суперматч. Даниил сделал все что мог, но итальянец выглядел буквально непробиваемой стеной. Он второй раз подряд обыграл Медведева и взял 10-й титул в карьере. Итальянец заслужил столь продолжительных аплодисментов в свой адрес и теперь переезжает в Париж в отличном настроении.

«Янник играл великолепно в финале, доставал все мячи, — признался на церемонии награждения Медведев. — Ты заканчиваешь год очень круто, на огромном подъеме. Мои поздравления тебе и твоей команде. Я же хочу сказать спасибо своей команде, передать привет жене и поблагодарить всех болельщиков, кто смотрел наш матч. Надеюсь, вам было интересно. Мне нравится в Вене. Это чудесный город, чудесный турнир, который всегда организован на высоком уровне. Надеюсь, что вернусь сюда и еще смогу выиграть титул».