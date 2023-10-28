Медведев остался без друга в финале. Российского дерби в Вене не будет

Даниил с задачей справился, но Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру

ATP 500 в Вене. Полуфиналы

Даниил Медведев (Россия, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 7:6 (8:6)

Янник Синнер (Италия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 7:5, 7:6 (8:6)

Российского дерби в финале турнира ATP 500 в Вене не будет. Если Даниил Медведев со своей полуфинальной задачей справился, обыграв Стефаноса Циципаса из Греции, то Андрей Рублев упустил свои шансы во встрече с итальянцем Янником Синнером. Таким образом, уже в четвертом финале в 2023 году сразятся Медведев и Синнер.

Огня стало меньше

Матчи Медведева и Циципаса еще относительно недавно были по-настоящему огненными. Теннисисты ругались на корте и не самым лестным образом отзывались друг о друге в СМИ. Но в последнее время они явно остыли, а градус напряженности противостояния ощутимо снизился. К тому же Стефанос в последнее время пребывает в игровом кризисе, что наверняка сказывается на его боевом настрое. В последний раз он добирался до финала в одиночном разряде в начале августа на небольшом турнире в Лас-Кабосе (Мексика), где выиграл титул у австралийца Алекса Де Минаура. С тех пор больше двух матчей подряд ему удалось выиграть только на прошлой неделе в бельгийском Антверпене.

Медведев, напротив, проводит едва ли не лучший сезон в карьере. По крайней мере, благодаря выходу в полуфинал в Вене он повторил лучший результат по количеству побед в сезоне (63). Как следствие, выход в финал обеспечивал ему новый личный рекорд по победам (64). «Надеюсь, смогу победить хотя бы еще раз, а то и больше — в теннисе никогда не знаешь, как все сложится. Тяжелый вид спорта, сильные соперники... У меня получился замечательный сезон. Но он еще не окончен, поэтому я хочу завершить его как можно лучше», — заявил перед полуфиналом Даниил.

Что ж, задачу-минимум он выполнил очень быстро, справившись с Циципасом. По личным встречам россиянин вел 8:4, в том числе был сильнее в единственном матче 2023 года — в полуфинале турнира в Риме. Тогда он победил в двух партиях (7:5, 7:5). В Вене, где россиянин защищает титул, он начал игру со Стефаносом не слишком уверенно — в третьем гейме стартовой партии Медведеву пришлось отыгрывать три брейк-пойнта. Но он справился, удержал подачу, а в седьмом гейме сам сделал решающий в первом сете брейк.

Даниил предсказуемо смотрелся лучше в обменах ударами на задней линии. Циципас это понимал и старался при первой возможности укорачивать розыгрыши благодаря выходам к сетке. Иногда это приносило свои плоды, порой Медведеву удавались классные обводки. Но в целом тактика Стефаноса не сработала, во многом благодаря острым и глубоким ударам россиянина, не позволявшего теннисисту из Греции диктовать свои условия.

Впрочем, второй сет в целом получился равным, хотя небольшое преимущество было у Медведева. Имел он и парочку брейк-пойнтов, но реализовать их не сумел. Все завершилось на тай-брейке, где при 6:6 Циципас допустил две ошибки и проиграл.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Двойная ошибка привела к поражению

Таким образом, Медведев вышел уже в девятый финал в сезоне, причем в четвертый раз в 2023-м сыграет за титул с Синнером. Итальянец проигрывал россиянину в Роттердаме и в Майами, зато буквально несколько недель назад взял реванш в Пекине. Янник, как и Даниил, находится нынче в очень неплохой форме, что доказал в полуфинале с Рублевым.

Для Андрея эта игра стала матчем упущенных возможностей. Равная борьба с обменом мощными ударами на задней линии, казалось, складывалась в его пользу. Рублев первым взял подачу соперника, пусть и не без помощи итальянца — в шестом гейме первого сета Синнер на брейк-пойнте совершил двойную ошибку. Вот только подать на сет при 5:3 россиянин не сумел. Мало того, из-за резко увеличившегося количества брака проиграл четыре гейма подряд, а с ними и партию.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Надо отдать должное Рублеву, после такого провала он сумел прийти в себя. И до счета 4:4 во втором сете свою подачу держал. Однако затем вновь последовал сбой. Как следствие, Синнер при 5:4 подавал на матч. Но Андрей проявил характер и с четвертого брейк-пойнта сравнял счет. Все решил тай-брейк, где Рублев вел 4:2, упустил преимущество, а при 5:6 отдал сет и матч самым обидным образом — двойной ошибкой.

Так что Медведев лишился шанса сыграть с другом и крестным своей дочери в финале — его вместо Рублева вновь ждет Синнер. И понятно, что легкой прогулки не будет. Да, Даниил ведет 6:1 по личным встречам, но в последней игре победа, напомним, осталась за итальянцем.