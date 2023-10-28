Рублев на тай-брейке проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Вене.

Матч завершился в двух сетах со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

5-я ракетка мира Рублев сделал 4 эйса, дважды допустил двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 4-й ракетки мира Синнера 10 подач навылет, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который является действующим победителем турнира. Счет в личных встречах 6-1 в пользу Медведева.

В 2023 году они в третий раз играют друг против друга в финале турнира. В последней очной встрече Синнер обыграл Медведева со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в матче за титул ATP 500 в Пекине.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2)