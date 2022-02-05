Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:38

Зверев стал соперником Бублика по финалу турнира в Монпелье

Иван Шитик
Корреспондент

Представитель Германии Александр Зверев пробился в финале теннисного турнира в Монпелье. В полуфинале он в двух сетах разобрался со шведом Микаэлем Имером — 6:1, 6:3.

В финале Звереву предстоит сыграть с Александром Бубликом из Казахстана.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 427 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1, WC) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:3

Александр Бублик
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португалец Соуза стал вторым финалистом турнира в Индии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости