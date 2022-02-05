Зверев стал соперником Бублика по финалу турнира в Монпелье

Представитель Германии Александр Зверев пробился в финале теннисного турнира в Монпелье. В полуфинале он в двух сетах разобрался со шведом Микаэлем Имером — 6:1, 6:3.

В финале Звереву предстоит сыграть с Александром Бубликом из Казахстана.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 427 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1, WC) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:3