Зверев стал соперником Бублика по финалу турнира в Монпелье
Представитель Германии Александр Зверев пробился в финале теннисного турнира в Монпелье. В полуфинале он в двух сетах разобрался со шведом Микаэлем Имером — 6:1, 6:3.
В финале Звереву предстоит сыграть с Александром Бубликом из Казахстана.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 427 645 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 1, WC) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:1, 6:3
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