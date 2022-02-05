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5 февраля, 23:50

Дель Потро: «Турнир в Буэнос-Айресе — лучшее место, чтобы завершить карьеру»

Анна Горшкова
Корреспондент
Хуан Мартин Дель Потро.
Фото Getty Images

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро сделал заявление перед выступлением на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Возможно, это больше прощание, чем возвращение. Колено превращает мою жизнь в кошмар. Турнир в Буэнос-Айресе — лучшее место, чтобы завершить карьеру. Мне хотелось бы закончить свои выступления на корте, а не через объявление на пресс-конференции. Я собираюсь сыграть здесь, хотя усилия, которые мне предстоит приложить, будут просто гигантскими. Я люблю этот спорт, во вторник я выйду на корт и сыграю против своего друга», — приводит слова Дель Потро TyC Sports.

По результатам жеребьевки в первом круге ATP Buenos Aires соперником 33-летнего теннисиста стал аргентинец Федерико Дельбонис.

Теннисный турнир пройдет с 6 по 14 февраля 2022 года. Призовой фонт составляет 602 250 долларов.

Дель Потро за время своей карьеры был победителем и финалистом одного турнира Большого шлема, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и победителем 23 турниров ATP.

Источник: https://www.tycsports.com/tenis/bombazo-de-del-potro-anuncio-que-se-retirara-en-el-argentina-open-id409663.html
Теннис
Хуан Мартин Дель Потро
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