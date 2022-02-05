Дель Потро: «Турнир в Буэнос-Айресе — лучшее место, чтобы завершить карьеру»
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро сделал заявление перед выступлением на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина).
«Возможно, это больше прощание, чем возвращение. Колено превращает мою жизнь в кошмар. Турнир в Буэнос-Айресе — лучшее место, чтобы завершить карьеру. Мне хотелось бы закончить свои выступления на корте, а не через объявление на пресс-конференции. Я собираюсь сыграть здесь, хотя усилия, которые мне предстоит приложить, будут просто гигантскими. Я люблю этот спорт, во вторник я выйду на корт и сыграю против своего друга», — приводит слова Дель Потро TyC Sports.
По результатам жеребьевки в первом круге ATP Buenos Aires соперником 33-летнего теннисиста стал аргентинец Федерико Дельбонис.
Теннисный турнир пройдет с 6 по 14 февраля 2022 года. Призовой фонт составляет 602 250 долларов.
Дель Потро за время своей карьеры был победителем и финалистом одного турнира Большого шлема, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и победителем 23 турниров ATP.