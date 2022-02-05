Дель Потро: «Турнир в Буэнос-Айресе — лучшее место, чтобы завершить карьеру»

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро сделал заявление перед выступлением на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Возможно, это больше прощание, чем возвращение. Колено превращает мою жизнь в кошмар. Турнир в Буэнос-Айресе — лучшее место, чтобы завершить карьеру. Мне хотелось бы закончить свои выступления на корте, а не через объявление на пресс-конференции. Я собираюсь сыграть здесь, хотя усилия, которые мне предстоит приложить, будут просто гигантскими. Я люблю этот спорт, во вторник я выйду на корт и сыграю против своего друга», — приводит слова Дель Потро TyC Sports.

?BOMBAZO de Del Potro: anunci? que se retirar? en el #ArgentinaOpen



La Torre de Tandil, quien vuelve tras dos a?os y medio de inactividad por lesiones, comunic? que le pone punto final a su carrera. «No encontraba mejor torneo», dijo.https://t.co/nIefqEklVZ — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2022

По результатам жеребьевки в первом круге ATP Buenos Aires соперником 33-летнего теннисиста стал аргентинец Федерико Дельбонис.

Теннисный турнир пройдет с 6 по 14 февраля 2022 года. Призовой фонт составляет 602 250 долларов.

Дель Потро за время своей карьеры был победителем и финалистом одного турнира Большого шлема, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр и победителем 23 турниров ATP.