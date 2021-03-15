«Работа окупается». Медведев про попадание на второе место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после попадания на вторую строчку рейтинга ATP отметил через Instagram, что его работа окупилась.

«Работа окупается», — написал Медведев под картинкой, сделанной ATP специально для россиянина.

На этот пост отреагировали грузинский теннисист Николоз Басилашвили, который оставил в комментариях эмодзи аплодисментов, а также российский футболист Александр Кержаков. Ныне тренер «Томи» написал: «Поздравляю».

Напомним, что 14 марта Медведев стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция), в финале со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 обыграв француза Пьер-Юга Эрбера.