«Работа окупается». Медведев про попадание на второе место в рейтинге ATP
15:59
Российский теннисист Даниил Медведев после попадания на вторую строчку рейтинга ATP отметил через Instagram, что его работа окупилась.
«Работа окупается», — написал Медведев под картинкой, сделанной ATP специально для россиянина.
На этот пост отреагировали грузинский теннисист Николоз Басилашвили, который оставил в комментариях эмодзи аплодисментов, а также российский футболист Александр Кержаков. Ныне тренер «Томи» написал: «Поздравляю».
Напомним, что 14 марта Медведев стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция), в финале со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 обыграв француза Пьер-Юга Эрбера.
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