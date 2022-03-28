Зверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге турнира в Майами обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Немец сделал 10 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8.
В 1/8 финала Зверев встретится с Танаси Коккинакисом из Австралии.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Маккензи Макдональд (США) — 6:2, 6:2
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