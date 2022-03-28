Зверев обыграл Макдональда и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Немецкий теннисист Александр Зверев в третьем круге турнира в Майами обыграл американца Маккензи Макдональда со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Немец сделал 10 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Зверев встретится с Танаси Коккинакисом из Австралии.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Маккензи Макдональд (США) — 6:2, 6:2