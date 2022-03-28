Кудла уступил Коккинакису в третьем круге турнира в Майами

Американский теннисист Денис Кудла в третьем круге турнира в Майами уступил австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Американец сделал 10 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовал 2 брейк-пойнта из 2. У австралийца 22 подачи навылет и 3 двойные ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт.

В 1/8 финала Коккинакис встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (США) — Александр Зверев (Германия).