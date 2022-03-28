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Сегодня, 11:51

Теннисист Ник Кирьос выложил пост после выхода в четвертый круг турнира в Майами

Кирьос опубликовал пост после выхода в четвертый круг турнира в Майами
Виктория Кравченко
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Австралийский теннисист Ник Кирьос в соцсетях выложил новый пост после выхода в четвертый круг турнира в Майами. В матче третьего круга Кирьос обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:4.

«Горяч, как лихорадка. Вы знаете, что я один из тех, о ком говорят», — написал Ник Кирьос.

В четвертом круге Кирьос встретится с итальянцем Янником Синнером, который в третьем раунде победил испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Ник Кирьос
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