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Женский и мужской турниры в Дубае пройдут без зрителей

12:59
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Мужские и женские турниры в Дубае (ОАЭ) в этом сезоне пройдут без зрителей, сообщает портал Tennisonoff 1 марта.

По данным источника, это решение было принято, чтобы обезопасить спортсменов, их тренеров и представителей теннисных федераций от заражения коронавирусом.

Женская «сетка» в Дубае стартует восьмого марта, мужская — через неделю. Впервые за год на корт выйдет швейцарский теннисист Роджер Федерер после травмы колена.

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