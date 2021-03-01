Женский и мужской турниры в Дубае пройдут без зрителей

Мужские и женские турниры в Дубае (ОАЭ) в этом сезоне пройдут без зрителей, сообщает портал Tennisonoff 1 марта.

По данным источника, это решение было принято, чтобы обезопасить спортсменов, их тренеров и представителей теннисных федераций от заражения коронавирусом.

Женская «сетка» в Дубае стартует восьмого марта, мужская — через неделю. Впервые за год на корт выйдет швейцарский теннисист Роджер Федерер после травмы колена.