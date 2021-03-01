Бублик вошел в топ-10 чемпионской гонки ATP
Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP.
Других изменений в первой десятке не произошло. В нее входят сразу трое россиян — Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублев.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 1 марта
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 2140
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1700
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 835
4 (4). Аслан Карацев (Россия) — 745
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 670
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 425
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 405
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 380
10 (19). Александр Бублик (Казахстан) — 365. ...
34 (27). Карен Хачанов (Россия) — 180... 89 (70)
89 (70). Роман Сафиуллин (Россия) — 70
* - положение в предыдущем рейтинге
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