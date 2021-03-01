Бублик вошел в топ-10 чемпионской гонки ATP

Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP.

Других изменений в первой десятке не произошло. В нее входят сразу трое россиян — Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 1 марта

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 2140

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1700

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 835

4 (4). Аслан Карацев (Россия) — 745

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 670

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 425

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 405

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 380

10 (19). Александр Бублик (Казахстан) — 365. ...

34 (27). Карен Хачанов (Россия) — 180... 89 (70)

89 (70). Роман Сафиуллин (Россия) — 70

* - положение в предыдущем рейтинге