Мьюту Медведев и Пикачу Федерер. Японец сравнил теннисистов с покемонами

Японец Йохишито Нишиока сравнил других теннисистов с героями франшизы «Покемон».

По мнению Нишиоки, Даниил Медведев похож на Мьюту, потому что россиянин «очень сконцентрированный» и «не очень много смеется» на корте.

Ladies and gentlemen...

?Tennis players as Pok?mon?



On its 25th anniversary, Pok?mon has a new Trainer.

And his name is Yoshi...@yoshihitotennis | #Pokemon25 pic.twitter.com/fkwVCR654w — TENNIS (@Tennis) February 27, 2021

Швейцарца Роджера Федерера Нишиока сравнил с Пикачу. «Я думаю его (Пикачу) все любят. Федерер — самый известный теннисист в истории, и его тоже все любят. Он Пикачу в мире тенниса», — приводит Sportskeeda слова Нишиоки.

Нишиока располагается на 54-м месте в рейтинге ATP. Лучший результат 25-летнего теннисиста на турнирах «Большого шлема» — 3-й раунд Australian Open-2020.