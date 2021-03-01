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Мьюту Медведев и Пикачу Федерер. Японец сравнил теннисистов с покемонами

22:06
Пикачу — самый известный покемон в мире. Фото AFP
Пикачу — самый известный покемон в мире. Фото AFP
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Японец Йохишито Нишиока сравнил других теннисистов с героями франшизы «Покемон».

По мнению Нишиоки, Даниил Медведев похож на Мьюту, потому что россиянин «очень сконцентрированный» и «не очень много смеется» на корте.

Швейцарца Роджера Федерера Нишиока сравнил с Пикачу. «Я думаю его (Пикачу) все любят. Федерер — самый известный теннисист в истории, и его тоже все любят. Он Пикачу в мире тенниса», — приводит Sportskeeda слова Нишиоки.

Нишиока располагается на 54-м месте в рейтинге ATP. Лучший результат 25-летнего теннисиста на турнирах «Большого шлема» — 3-й раунд Australian Open-2020.

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