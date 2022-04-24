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Сегодня, 18:18

Тарасова поздравила Рублева с победой над Джоковичем: «Выиграл в таком тяжелейшем матче!»

Тарасова поздравила Рублева с победой над Джоковичем
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу Андрея Рублева над Новаком Джоковичем в финале Serbia Open 2022 (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Конечно, я поздравлю с такой-то победой! Это большая настоящая победа, заслуживающая похвалы. Желаю ему дальнейших побед и двигаться в том же ключе, развиваться и не сдавать позиции. Конечно, это очень здорово, что Андрей Рублев в таком тяжелом матче выиграл, я за него рада. То, что он выиграл, это действительно символично», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Для 24-летнего россиянина это 14-я победа на турнирах ATP (из них 11 — в одиночном разряде). В этом году он уже выиграл три титула. Кроме того, Рублев впервые в карьере обыграл Джоковича и первую ракетку мира.

Андрей Рублев
Татьяна Тарасова
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