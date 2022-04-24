Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Андрея Рублева в финале Serbia Open 2022 над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Победа в Сербии очень важная. Наши теннисисты великолепные, теннис на подъеме. И сейчас особенно интересно наблюдать за решениями англичан. Рублев показал свой уровень, он растет, так что ничего особенного в этой победе не вижу. Он большой молодец», — сказал Губерниев «СЭ».

Для Андрея Рублева этот титул стал третьим в 2022 году и 11-м в карьере. На данный момент 24-летний российский теннисист является восьмой ракеткой мира в рейтинге ATP.

Ранее организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. Это решение осудили WTA, ATP и сербский теннисист Новак Джокович.