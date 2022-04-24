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Сегодня, 17:38

Рублев победил Джоковича и стал победителем турнира в Белграде

Рублев выиграл турнира в Белграде, в финале обыграв Джоковича
Читать «СЭ» в
Андрей Рублев.
Фото Twitter

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Белграде победил серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Напомним, что Джокович является первой ракеткой мира, Рублев занимает восьмую строчку в мировом рейтинге.

Для 24-летнего россиянина это 14-я победа на турнирах ATP.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0

Андрей Рублев
Новак Джокович
13
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