Рублев победил Джоковича и стал победителем турнира в Белграде
Рублев выиграл турнира в Белграде, в финале обыграв Джоковича
Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Белграде победил серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.
Напомним, что Джокович является первой ракеткой мира, Рублев занимает восьмую строчку в мировом рейтинге.
Для 24-летнего россиянина это 14-я победа на турнирах ATP.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:0
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