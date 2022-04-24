Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на победу российского теннисиста Андрея Рублева в финале Serbia Open 2022 над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Рада за Андрея. За каждую победу наших ребят очень переживаем, гордимся ими. Исключение с Уимблдона? Наши теннисисты показывают хорошую игру. Было бы интересно увидеть их там, сам турнир бы выиграл больше от присутствия наших ребят», — сказала Роднина «СЭ».

Андрей Рублев на данный момент является восьмой ракеткой мира в рейтинге ATP. На летних ОИ-2020 24-летний россиянин стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.