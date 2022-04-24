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Роднина — о победе Рублева над Джоковичем: «Сам Уимблдон бы только выиграл от участия наших ребят»

Роднина прокомментировала победу Рублева над Джоковичем в финале Serbia Open 2022
Георгий Скобликов
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на победу российского теннисиста Андрея Рублева в финале Serbia Open 2022 над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (6:2, 6:7 (4:7), 6:0).

«Рада за Андрея. За каждую победу наших ребят очень переживаем, гордимся ими. Исключение с Уимблдона? Наши теннисисты показывают хорошую игру. Было бы интересно увидеть их там, сам турнир бы выиграл больше от присутствия наших ребят», — сказала Роднина «СЭ».

Андрей Рублев на данный момент является восьмой ракеткой мира в рейтинге ATP. На летних ОИ-2020 24-летний россиянин стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

Теннис
Андрей Рублев
Ирина Роднина
Новак Джокович
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