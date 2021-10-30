Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свой выход в полуфинал турнира в Вене. В 1/4 финала спортсмен обыграл Каспера Рууда (7:5, 6:1).

«В матче почти не было темпа. Я хорошо подавал в ответственные моменты. Но мы оба ощущали сильное давление. Доволен своим контролем эмоций и всем в целом. Я бы сказал, что это хороший матч», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

В полуфинале Синнер встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.