Рублев проиграл ван де Зандсюлпу в четвертьфинале турнира ATP в Санкт-Петербурге
21:04
Российский теннисист Андрей Рублев не смог пройти в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
В четвертьфинале он проиграл Ботику ван де Зандсюлпу из Нидерландов со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Россиянин сделал 2 эйса и 4 двойные ошибки. Он также реализовал один брейк-пойнт из 6. Его соперник сделал 5 подач навылет и 2 двойные ошибки.
В следующем раунде голландец сыграет против хорватского теннисиста Марина Чилича.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:3, 6:4
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