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Теннисист Хачанов обратился к болельщикам после вылета с турнира в Санкт-Петербурге

Хачанов высказался о вылете с турнира в Санкт-Петербурге
14:25
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в Instagram после вылета с турнира в Санкт-Петербурге (Россия).

«Расстроен результатом и что уезжаю раньше, чем планировал. Особенно когда чувствую себя хорошо и в форме. Всегда очень приятно снова приезжать и играть дома, в России. Спасибо Питеру за поддержку. Один из лучших турниров в году», — написал Хачанов.

Хачанов проиграл в матче 3-го круга турнира в Санут-Петербурге хорвату Марину Чиличу со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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