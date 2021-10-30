Теннисист Хачанов обратился к болельщикам после вылета с турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост в Instagram после вылета с турнира в Санкт-Петербурге (Россия).

«Расстроен результатом и что уезжаю раньше, чем планировал. Особенно когда чувствую себя хорошо и в форме. Всегда очень приятно снова приезжать и играть дома, в России. Спасибо Питеру за поддержку. Один из лучших турниров в году», — написал Хачанов.

Хачанов проиграл в матче 3-го круга турнира в Санут-Петербурге хорвату Марину Чиличу со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.