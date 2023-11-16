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Сегодня, 18:03

Янчук: «Если Алькарас разгромит Медведева, то это скажется на моральном состоянии россиянина»

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP в Турине.

«В какой-то степени Медведев может начать экономить свои силы, так как обеспечил себе выход в плей-офф. Но в любом случае в моральном плане ему важнее победить. Если, конечно, сеты будут с большим проигрышным счетом, это определённая нагрузка на его дальнейшее моральное состояние», — цитирует Янчука RT.

Встреча между теннисистами сотоится 17 ноября в 16.30 по московскому авремени.

В Красной группе ATP Finals 27-летний Медведев с 2 очками занимает 1-е место, 20-летний Алькарас — на 3-й позиции с 1 очком.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1231865-yanchuk-medvedev-alkaras-atp
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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