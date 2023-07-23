Янчук полагает, что матч между Рублевым и Руудом пройдет в борьбе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от финального матча турнира в Бостаде между россиянином Андреем Рублевым и норвежцем Каспером Руудом.

«Я думаю, что в финале будет борьба. Рууд — очень хороший игрок, его класс выше, чем у прежних соперников Рублева. Норвежец немного повыше в рейтинге, он идет четвертым сейчас, а Рублев седьмым, и немного превосходит Андрея по классу, но не настолько, чтобы его нельзя было побить. Оба игрока относятся к когорте сильнейших теннисистов мира», — приводит ТАСС слова Янчука.

В полуфинале турнира Рублев одержал победу над аргентинцем Франсиско Черундоло.

Матч между Рублевым и Руудом пройдет в воскресенье, 23 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени. На данный момент норвежец занимает четвертое место в рейтинге АТР, россиянин — седьмое.