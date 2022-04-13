В ФТР оценили победу Рублева: «Поражения Андрея ждали только те, кто ничего не понимает в теннисе»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над австралийцем Алексом Де Минауром (2:6, 6:1, 6:4) во втором круге турнира ATP в Монте-Карло.

«Поражения Рублева ждали только те, кто ничего не понимает в теннисе. Это первый турнир грунтового сезона, кто-то быстрее, кто-то медленнее в него вливается. Андрей влился со второго сета и начал показывать ту игру, которая ему подходит для данного покрытия. Одержал тяжелую победу, но очень значимую для него. Самые тяжелые матчи, как правило, бывают в первых кругах. Это даже и хорошо, что он выиграл в трех сетах, наверное, он понял, чего ему не хватает и что нужно дорабатывать. Я считаю, это была хорошая игра», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В третьем круге Рублев встретится с 12-й ракеткой мира Янником Синнером (Италия).