Рублев переиграл Де Минаура и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублей победил во втором круге турнира ATP в Монте-Карло (Монако) австралийца Алекса Де Минаура в трех сетах — 2:6, 6:1, 6:4.

Матч продолжался два часа и четыре минуты. На счету россиянина три эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. У австралийца — один эйс, одна двойная и три реализованных брейка из 12.

В третьем круге Рублев встретится с 12-й ракеткой мира Янником Синнером (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 2:6, 6:1, 6:4