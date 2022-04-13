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Сегодня, 22:42

Чесноков раскритиковал игру Рублева после его победы над Де Минауром в Монте-Карло

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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Андрея Рублева над австралийцем Алексом Де Минауром (2:6, 6:1, 6:4) во втором круге турнира ATP в Монте-Карло.

«Де Минаур — это не суперзвезда для земляного покрытия, он достаточно уверенно себя чувствует на быстрых кортах. Де Минаур доставил Рублеву много геморроя и даже мог его обыграть. В последнем гейме было очень много невынужденных ошибок со стороны Рублева. Если брать следующий матч против Синнера, то с той игрой, которую Рублев продемонстрировал сегодня, он будет выглядеть неубедительно. Чтобы обыграть Синнера, нужно играть солиднее, чем сегодня», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В третьем круге Рублев встретится с 12-й ракеткой мира Янником Синнером (Италия).

Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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