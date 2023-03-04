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Сегодня, 11:30

В Госдуме уважают позицию украинского теннисиста, выступившего против осуждения российских спортсменов

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото Reuters

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» высказывание второй ракетки Украины Олега Приходько в поддержку российский спортсменов. Ранее 25-летний спортсмен выступил против осуждения атлетов из РФ.

«Совершенно здравое высказывание серьезного человека. Независимо, опять же, от его национальности, паспорта и других каких-то особенностей. Просто человек здраво размышляет и понимает, что человека нужно судить по его поступкам. Этим всё сказано. За его позицию можно и нужно его уважать», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Свищев отметил, что эта ситуация его не удивила.

«Вообще в сегодняшнем мире удивить уже чем-то, наверное, сложно нас. Но его позиция достойна уважения», — добавил Свищев.

В 2022 году Олег Приходько выступал в паре с россиянином Яном Бондаревским. В недавнем интервью украинский спортсмен объяснил это тем, что считает Бондаревского своим другом, и национальность для него не имеет значения. Приходько также добавил, что осуждение спортсменов за игру с россиянами только больше разжигает конфликт.

Олег Приходько. Украинский теннисист Приходько объяснил, почему выступает против санкций в отношении российских спортсменов

Дмитрий Свищев
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