Де Минаур вышел в финал турнира в Акапулько

Читать «СЭ» в

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в полуфинале турнира в Акапулько обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 3:6, 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. На счету австралийца 3 эйса, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале турнира Де Минаур встретится с американцем Томми Полом.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 3:6, 7:5, 6:2