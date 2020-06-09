Бывший теннисист Евгений Кафельников опубликовал в Twitter сообщение о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

«Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания! Хотя.. наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — написал Кафельников.

Вот мне почему-то кажется,что тюрьма-это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек,как алкоголизм и наркомания! Хотя..,наверное,я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 9, 2020

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.