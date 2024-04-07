Тиафо обыграл Дардери и вышел в финал турнира в Хьюстоне
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в полуфинале турнира в Хьюстоне обыграл итальянца Лучано Дардери со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 26-летнего американца 9 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В финале Тиафо встретится с американцем Беном Шелтоном.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 7:6 (7:2)
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