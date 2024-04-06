Шелтон вышел в финал турнира в Хьюстоне
Американец Бен Шелтон победил аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри в полуфинале турнира в Хьюстоне (США) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
Матч длился 2 часа 31 минуту.
Шелтон вышел в финал и встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Лучиано Дардери (Италия).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Бен Шелтон (США, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 4) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4
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