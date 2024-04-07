Джокович назвал имя лучшего теннисиста мира в 2024 году

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал имя лучшего теннисиста текущего года.

«Янник Синнер на данный момент лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В целом его игра, его подача, его движения и психологический настрой, он всегда рядом», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Он отметил, что в важных матчах Синнер отличается от остальных. Он извлекает важные уроки из своего предыдущего опыта и становится более жестким игроком.