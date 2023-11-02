Тарпищев заявил, что ранний вылет Медведева из турнира в Париже пойдет ему на пользу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что поражение Даниила Медведева на турнире в Париже можно оценить положительно с точки зрения подготовки к итоговому турниру ATP.

В среду Медведев проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира в Париже.

«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал «наевшимся», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в Турине.