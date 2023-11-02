Димитров обыграл Бублика в третьем круге «мастерса» в Париже
Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана в третьем круге турнира серии «мастерс» в Париже — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 7 минут.
В предыдущей стадии турнира болгарин обыграл россиянина Даниила Медведева.
В следующем круге Димитров сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша, 11).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2, 6:2
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