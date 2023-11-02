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Сегодня, 14:31

Димитров обыграл Бублика в третьем круге «мастерса» в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над Александром Бубликом из Казахстана в третьем круге турнира серии «мастерс» в Париже — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

В предыдущей стадии турнира болгарин обыграл россиянина Даниила Медведева.

В следующем круге Димитров сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша, 11).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:2, 6:2

Теннис
Александр Бублик
Григор Димитров
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