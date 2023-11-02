Зверев назвал чушью судебное решение о его нападении на бывшую девушку

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на судебное решение по делу о нападении спортсмена на его бывшую девушку Бренду Патеа.

«Я буду оспаривать. Это полная чушь. Любому человеку, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понятно, что к чему.Больше не буду ничего комментировать, потому что нужно следовать процедуре», — цитирует Зверева The Times.

31 октября стало известно, что прокуратура Берлина выдвинула теннисисту обвинения в нанесении побоев бывшей девушке. Берлинский суд оштрафовал спортсмена на 450 тысяч евро.

В июле 2023 года Зверев отвергал обвинения в нанесении телесных повреждений Патеа.

В марте 2021 года у пары родилась дочь Майла. Летом сообщалось, что спортсмен встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.

В 2020 году теннисиста обвиняла в домашнем насилии его экс-девушка Ольга Шарыпова. Он тогда также отвергал все обвинения.