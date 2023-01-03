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Сегодня, 11:54

Тарпищев заявил, что Медведев способен побороться за первую строчку рейтинга ATP в новом сезоне

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев способен побороться за первое место мирового рейтинга.

«У ребят задачи на год те же, что и раньше. Медведеву надо вернуться в элиту, [ему] по силам побороться за первую строчку мирового рейтинга. В прошлом сезоне он и так играл прилично, несмотря на то, что три месяца пропустил из-за травмы. [Карену] Хачанову надо также возвращаться на высокий уровень, ему по силам быть в десятке в новом сезоне. Арсен Карацев после возобновления работы с тренером [Егором] Яцыком стабилизировался. Ему надо продолжать прибавлять», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В активе 26-летнего Медведева 15 побед на турнирах ATP, на данный момент он является седьмой ракеткой мира.

Источник: https://tass.ru/sport/16736047
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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