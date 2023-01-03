Джокович — о победе над Лестьенном: «Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над французом Констаном Лестьенном (6:3, 6:2) в матче первого круга турнира ATP 250 в Аделаиде.

«Возможно, это мой лучший теннис на австралийской земле. Я приехал рано, почти за неделю до моего первого матча. На самом деле, я не помню, когда так рано приезжал сюда, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы приспособиться к часовому поясу и разнице во времени, и просто к тому, что меня здесь ожидает. Как я уже говорил, с первого дня люди были очень добры, щедры со мной и моей командой, так что в целом пока отличный опыт», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Следующим соперником сербского теннисиста будет Кантен Алис из Франции.