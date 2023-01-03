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Сегодня, 12:18

Кафельников рассказал, почему Медведева нельзя считать лучшим российским спортсменом 2022 года

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, почему теннисиста Даниила Медведева нельзя назвать лучшим спортсменом 2022 года.

«Даниил Медведев? К сожалению, у Даниила не было титулов в этом году, которые бы остались в памяти с ощущением: «Вау, это стоит того!». Такого не было, чтобы можно было назвать его лучшим среди россиян», — сказал Кафельников Legalbet.

В активе 26-летнего Медведева 15 побед на турнирах ATP, на данный момент он является седьмой ракеткой мира.

Источник: https://legalbet.ru/news/kafelnikov-rasskazal-pochemu-medvedeva-nelzya-nazvat/
Теннис
Евгений Кафельников
Евгения Медведева
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