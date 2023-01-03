Кафельников рассказал, почему Медведева нельзя считать лучшим российским спортсменом 2022 года

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, почему теннисиста Даниила Медведева нельзя назвать лучшим спортсменом 2022 года.

«Даниил Медведев? К сожалению, у Даниила не было титулов в этом году, которые бы остались в памяти с ощущением: «Вау, это стоит того!». Такого не было, чтобы можно было назвать его лучшим среди россиян», — сказал Кафельников Legalbet.