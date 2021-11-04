Тарпищев считает, что у Даниила Медведева мало шансов стать первой ракеткой к концу сезона

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже (Франция) против белоруса Ильи Ивашко (7:5, 6:4).

«Игра была невыдающейся, но нормальной. Это все же начало соревнований. Надо войти в режим, усталость приличная у Даниила. Он играл с запасом, но ничего выдающегося в игре не было», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Тарпищев считает, что у Даниила мало шансов стать первой ракеткой к концу сезона.

«Чемпионская гонка к концу года становится рейтингом. У Даниила маленькие шансы стать первой ракеткой к концу года. Он должен защищать прошлогодние очки. Даниил набрал много очков в итоговом турнире в прошлом году. Если он его выигрывает, очки не добавляются. Они остаются такими же. А Джокович не играл этот турнир. Если он играет, как бы он ни выступил, очки идут к нему в плюс, отрыв увеличивается», — добавил Тарпищев «СЭ».

В матче второго круга турнира серии Masters в Париже (Франция) российский теннисист Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (7:5, 6:4).

Следующим соперником россиянина станет американец Себастьян Корда.