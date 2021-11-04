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Нестабильность и поцелуи: как Медведев преодолел второй круг парижского «Мастерса»

Екатерина Звенигородская
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сегодня, 09:15
Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге турнира серии Masters в Париже. Фото Rolex Paris Masters
Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко во втором круге турнира серии Masters в Париже. Фото Rolex Paris Masters
Теги:
Дальше лучшего теннисиста России ждет встреча с учеником Андре Агасси.

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 7:5, 6:4

В этом году Даниил Медведев впервые выступает в Париже в качестве действующего чемпиона. У российских теннисистов специфические отношение с этим «Мастерсом», все они выигрывали его только по четным годам. Марат Сафин «брал» Париж трижды: в 2000-м, 2002-м и 2004-м, Николай Давыденко выиграл в финале в 2006-го, Карен Хачанов — в 2018-м, а Медведев — в прошлом году одолел Александра Зверева в тяжелом трехсетовом сражении. Кроме Новака Джоковича, никому не удавалось защищать этот титул во Франции. Условия, когда на кону лидерская позиция в чемпионской гонке в совокупности с недавно выигранным «Шлемом», немного давят на лучшего российского теннисиста. Возможно, поэтому сегодняшний матч сложился немного иначе, чем ожидалось.

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Все развернулось на 180 градусов

Если рассмотреть в ретроспективе карьеру Ильи Ивашко, то можно заметить, что он проводит свой лучший сезон: достиг наивысшей позиции мирового рейтинга (46), добрался до четвертого раунда Уимблдона и завоевал первый титул тура-ATP. Поэтому нельзя было воспринимать его как легкого соперника для первого матча на турнире. Тем более, что Даниил не соревновался примерно месяц. В первых матчах россиянин только тестирует свою физическую и психологическую форму. И как показала сегодняшняя встреча, все пока не очень гладко, хоть Медведев и разобрался с белорусом в двух партиях.

Если говорить о ходе матча с самого начала, то ничто не предвещало беды: Даниил сделал брейк и довел счет до многообещающих 5:1. Но потом проявилась как нестабильность со стороны Медведева, так и внезапное улучшение игры Ильи. Стало даже тревожно, потому что затем Ивашко отыграл три сет-бола и взял четыре гейма подряд. Сначала казалось, что первая партия будет легкой для Дани, но все развернулось на 180 градусов. Илья хоть и перестал почти ошибаться, первый сет в итоге остался за Даниилом (отметим, что не без помощи белоруса).

Вторую партию россиянин также начал с брейка. Говоря о преимуществах этих игроков, у Ивашко можно выделить уверенную игру у сетки, он довольно часто к ней выходил, а у Даниила — прекрасную игру с лета и на задней линии. Здесь он уже чуть более вольно себя чувствовал, легко беря свою подачу, но все же иногда допуская грубые ошибки. Проблемы возникли и на матчболе: россиянин допустил две двойные, а потом лишился еще и первой подачи, но с третьей попытки ему все-таки удалось забрать и сет, и матч. Завершилась встреча не только крепким мужским рукопожатием у сетки, но и поцелуями, которые Медведев посылал французской публике. Все проблемы, которые Илья сегодня создавал по ходу встречи, Даниил решил.

Желание стать первой ракеткой мира

Если Медведев не выйдет в четвертьфинал парижского «Мастерса», то сразу же закончится борьба за итоговое первое место, так как в этом году первый номер определяется не по рейтингу, а по чемпионской гонке. И Новаку Джоковичу, который опережает Даниила на 800 очков, очень хочется снова завершить сезон в ранге первой ракетки мира.

Но провалы, которые были сегодня, могут обернуться большими проблемами для Даниила в следующем матче. В День народного единства Медведев сыграет против молодого Себастьяна Корды. Американец — нелегкий противник, одним из его тренеров является Андре Агасси, и он уже квалифицировался на молодежный Итоговый турнир. Ребята ни разу не играли друг против друга и не тренировались вместе ни на юношеском, ни на взрослом уровне.

Наконец, скажем, что играть 11 месяцев подряд на одинаково высоком уровне очень сложно. На первых кругах «Мастерса» в Париже выбыли уже три из четырех российских теннисиста, борьбы за титул прекратили перспективный Янник Синнер и Стефанос Циципас снялся из-за травмы. В конце сезона побеждают не просто сильнейшие, а те, которые грамотно выстроили свой календарь. Даниилу это вроде удалось сделать. Посмотрим, сможет ли он защитить титул и побороться с Джоковичем за первую строчку чемпионской гонки в Турин.

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