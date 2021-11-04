Надаль выступит на показательном турнире в Абу-Даби

20-кратный обладатель «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявился на выставочный турнир в Абу-Даби, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Для 35-летнего теннисиста это будет первое соревнование после травмы стопы, из-за которой он досрочно завершил сезон-2021.

Mubadala World Tennis Championship пройдет с 16 по 18 декабря. Также в турнире примут участие такие теннисисты, как Доминик Тим, Каспер Рууд, Денис Шаповалов, Эмма Радукану и Белинда Бенчич. Еще два участника станут известны позже.