Дакуорт обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Австралийский теннисист Джеймс Дакуорт в третьем круге турнира в Париже обыграл соотечественника Алексея Попырина со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Дакуорт сделал 4 эйса, одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале Дакуорт встретится с победителем матча Доминик Кепфер (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Алексей Попырин (Австралия, LL) — 7:6 (8:6), 6:4