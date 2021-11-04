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Дакуорт обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Париже

15:13

Австралийский теннисист Джеймс Дакуорт в третьем круге турнира в Париже обыграл соотечественника Алексея Попырина со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Дакуорт сделал 4 эйса, одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

В четвертьфинале Дакуорт встретится с победителем матча Доминик Кепфер (Германия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джеймс Дакуорт (Австралия) — Алексей Попырин (Австралия, LL) — 7:6 (8:6), 6:4

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Сергей Разин все материалы автора
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