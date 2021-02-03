Тарпищев прокомментировал выход сборной России в полуфинал Кубка ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал выход сборной России в полуфинал кубка ATP.

3 февраля Андрей Рублев и Даниил Медведев обеспечили национальной команде досрочный выход в полуфинал Кубка ATP, обыграв в два сета японцев Нисиоку (6:1, 6:3) и Нисикори (6:2, 6:4). В полуфинале сборная России встретится либо со сборной Германии, либо с Сербией.

— Кто смотрелся сегодня убедительнее — Медведев или Рублев?

— Реально они оба прилично играли, но у Рублева немножко был сбой на первой подаче: там был очень маленький процент. А по игровым качествам они играют нормально, но, естественно, еще не вработались. Сейчас только начало, поэтому нервная система должна еще обрести надежность, чтобы не было перепадов.

— Понятно, что все также будет зависеть и от соперников, но, скорее всего, ими будут сербы во главе с Джоковичем. Каковы наши шансы здесь?

— Не факт, что сербы станут нашими соперниками. Германия может у них выиграть еще.

— Тогда кто будет предпочтительнее?

— Так нам все равно, это подготовительный турнир. Мы не рассматриваем его как основной. Люди готовятся к Australian Open, поэтому, естественно, что они должны врабатываться, к этому турниру не было такой подготовки, как к Кубку Дэвиса, что его обязательно нужно выиграть. По рейтингу — мы являемся фаворитами. Естественно, что все мы и ребята хотят, чтобы они выиграли, но не будет землетрясения, если кто-то проиграет.

Кто все же более предпочтительнее? Разницы никакой. На втором номере и там, и там должны выигрывать. Упорнее матчи будут на первых номерах. Говорить, кто сейчас в более идеальной форме, не приходится, потому что сезон только начался, и пока непонятно, как на сегодня будет играть Джокович и Зверев.

(Екатерина Звенигородская)