Медведев прокомментировал выход сборной России в полуфинал ATP Cup

В среду 3 февраля российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Кейем Нисикори (6:2, 6:4) в матче ATP Cup.

«Я заметил, что сегодня играл уже лучше. Рад, что сборная России прошла в полуфинал турнира. Надо отдать должное Нисикори, он очень хорошо двигался и создал мне немало проблем», — заявил 24-летний спортсмен.

После победы Медведева сборная России повела в матчевой встрече с Японией 2-0 и вышла в полуфинал ATP Cup. Впереди закроют программу дня парная встреча в противостоянии России и Японии, однако она никак не повлияет на итоговый результат. Россию в паре представят капитан Евгений Донской и Аслан Карацев.

Соперник российской команды определится после матча Сербия — Германия, который состоится в четверг, 4 февраля.

Ранее утром 3 февраля первую победу России принес Андрей Рублев, обыгравший в двух сетах Йосихито Нисиоку — 6:1, 6:3

Во вторник, 2 февраля сборная России одержала победу над Аргентиной — 2-1.