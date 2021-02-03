Медведев победил Нисикори и вывел Россию в полуфинал турнира ATP Cup

В среду 3 февраля российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл японца Кея Нисикори — 6:2, 6:4. Матч длился час и 12 минут.

После победы Медведева сборная России повела в матчевой встрече с Японией 2-0 и вышла в полуфинал ATP Cup. Впереди закроют программу дня парная встреча в противостоянии России и Японии, однако она никак не повлияет на итоговый результат. Россию в паре представят капитан Евгений Донской и Аслан Карацев.

Соперник российской команды определится после матча Сербия — Германия, который состоится в четверг, 4 февраля.

Ранее утром 3 февраля первую победу России принес Андрей Рублев, обыгравший в двух сетах Йосихито Нисиоку — 6:1, 6:3

Во вторник, 2 февраля сборная России одержала победу над Аргентиной — 2-1.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Россия — Япония — 2-0

Даниил Медведев — Кей Нишикори — 6:2, 6:4