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Медведев победил Нисикори и вывел Россию в полуфинал турнира ATP Cup

12:22
Даниил Медведев. Фото ATP
Даниил Медведев. Фото ATP
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В среду 3 февраля российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл японца Кея Нисикори — 6:2, 6:4. Матч длился час и 12 минут.

После победы Медведева сборная России повела в матчевой встрече с Японией 2-0 и вышла в полуфинал ATP Cup. Впереди закроют программу дня парная встреча в противостоянии России и Японии, однако она никак не повлияет на итоговый результат. Россию в паре представят капитан Евгений Донской и Аслан Карацев.

Соперник российской команды определится после матча Сербия — Германия, который состоится в четверг, 4 февраля.

Ранее утром 3 февраля первую победу России принес Андрей Рублев, обыгравший в двух сетах Йосихито Нисиоку — 6:1, 6:3

Во вторник, 2 февраля сборная России одержала победу над Аргентиной — 2-1.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Россия — Япония — 2-0

Даниил Медведев — Кей Нишикори — 6:2, 6:4

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