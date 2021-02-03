3 февраля российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Мельбурне, обыграв австралийца Макса Перселла со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

За выход в четвертьфинал соревнований Хачанов поспорит с победителем поединка Кевин Андерсон (ЮАР) — Седрик-Марсель Штебе (Германия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Great Ocean Road Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Макс Перселл (Австралия, WC) — 7:6, 6:3

Александр Бублик (Казахстан, 8) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 7:6, 6:7, 6:4