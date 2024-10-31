Шнайдер сыграет с 91-й ракеткой мира Ламенс в 1/4 финала турнира в Гонконге
Нидерландка Сюзан Ламенс победил испанку Кристину Букшу во втором круге турнира в Гонконге — 5:7, 6:4, 6:3.
Матч длился 2 часа 27 минут.
91-я ракетка мира вышла в 1/4 финала и встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая является первой «сеяной» на турнире в Китае.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кристина Букша (Испания, 8) — 5:7, 6:4, 6:3
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